Soluzione 5 lettere : INTER - MILAN

Significato/Curiosità : È di casa al Meazza

Il Meazza è uno degli stadi di calcio più iconici d'Italia e del mondo, situato a Milano. È il terreno di gioco condiviso da due dei club di calcio più prestigiosi e rivali del paese: l'Inter e il Milan. Conosciuto anche come San Siro, lo stadio è un simbolo della passione e della tradizione calcistica della città di Milano e dell'intera nazione italiana. L'Inter e il Milan condividono lo stadio dal 1947 e le partite tra queste due squadre, conosciute come "il derby della Madonnina," sono alcuni dei match più seguiti e avvincenti del calcio mondiale. San Siro ha ospitato anche eventi internazionali importanti, tra cui finali di Coppa del Mondo e di Champions League, contribuendo a scrivere molte delle pagine più emozionanti della storia del calcio. Il Meazza è un luogo sacro per gli appassionati di calcio e rappresenta una parte fondamentale della cultura sportiva italiana.

