Si batte per far pubblicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si batte per far pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRAN CASSA

Altra risposta : GRANCASSA

Significato/Curiosità : Si batte per far pubblicità

La "gran cassa" è un termine utilizzato nell'ambito della musica e delle bande musicali per riferirsi al grande tamburo basso, di solito suonato con una mazza. Viene utilizzato per fornire un suono profondo e potente, spesso durante le esibizioni delle bande o degli orchestri. La "gran cassa" aggiunge enfasi e risonanza alle performance, soprattutto durante passaggi musicali cruciali o momenti di climax. È uno strumento importante anche nelle marce e nelle esibizioni all'aperto, dove il suono potente della gran cassa può essere udito a lunga distanza. La gran cassa è un elemento essenziale per creare impatto emotivo e coinvolgimento nel pubblico.

