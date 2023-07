Auto e moto giapponesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Auto e moto giapponesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : HONDA

Significato/Curiosità : Auto e moto giapponesi

Honda è un rinomato produttore giapponese di automobili e motociclette, fondato nel 1948 da Soichiro Honda e Takeo Fujisawa. La società ha guadagnato un'ampia reputazione nel settore automobilistico grazie a veicoli affidabili, innovativi e di alta qualità. Honda ha sviluppato tecnologie all'avanguardia, come il sistema ibrido Honda Hybrid, ed è nota per la produzione di motori efficienti e performanti. Nel mercato delle motociclette, Honda è famosa per modelli iconici come la serie Honda CB e la leggendaria Honda CBR. Con un'impronta globale, Honda continua a essere un leader nell'industria automobilistica e motociclistica, mantenendo un solido rapporto con i suoi clienti attraverso l'innovazione costante e l'impegno per la qualità.

