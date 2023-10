La si augura prima di coricarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si augura prima di coricarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BUONANOTTE

Un'altra», mentre svetonio ricorda che «cenava da solo e fino all'ora di coricarsi altro non faceva se non passeggiare in disparte». programmava dettagliatamente... Un'altra», mentre svetonio ricorda che «cenava da solo e fino all'ora dialtro non faceva se non passeggiare in disparte». programmava dettagliatamente... Buonanotte, Punpun ( Oyasumi Punpun) è un manga scritto ed illustrato da Inio Asano. In Giappone è pubblicato da Shogakukan a partire dall'agosto 2007 a cadenza all'incirca semestrale con 13 volumi all'attivo e serializzato su Big Comic Spirits a partire dal 2008, a causa del fallimento di Weekly Young Sunday, prima rivista che lo ospitava dal 2007. Il manga termina con il 13° volume nel 2013. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La si augura prima di coricarsi : augura; prima; coricarsi; Intervengono alle inaugura zioni ufficiali; Se la augura ogni allenatore; Cosi si augura il ferragosto; Se lo augura l impresario teatrale; Intervengono alle inaugura zioni importanti; La si augura buona nel tardo pomeriggio; La si augura buona dopo il tramonto; Si augura con il bene; La prima persona; È dovere del teste prima di deporre; Dopo la prima in rima; prima di cadere balla; Viene prima di Angeles; Morì prima di Danton; Materia prima per suole; Il giorno prima delle Ceneri; Per coricarsi si alzano;

