Atteggiamenti affettati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atteggiamenti affettati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POSE

Significato/Curiosita : Atteggiamenti affettati

Manca l'occasione per una serrata critica alle convenzioni ed agli atteggiamenti affettati della società borghese: "sono nato con la camicia/ la fortuna è... Pose – singolo di Daddy Yankee del 2008

– singolo di Daddy Yankee del 2008 Pose – singolo di Rihanna del 2017

– singolo di Rihanna del 2017 Pose – serie televisiva statunitense del 2018 Manca l'occasione per una serrata critica alle convenzioni ed aglidella società borghese: "sono nato con la camicia/ la fortuna è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

