Un operaio specializzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operaio specializzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TORNITORE

Altra risposta : ELETTROMECCANICO

Significato/Curiosita : Un operaio specializzato

Alcuni canti degli operai wikiquote contiene citazioni sugli operai wikimedia commons contiene immagini o altri file su operaio operaio, in dizionario di... Milano (1961). conseguita la licenza media, trova lavoro come operaio tornitore. successivamente è assunto alla società dei telefoni (sip). nel 1978 si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un operaio specializzato : operaio; specializzato; Movimento operaio dell Inghilterra di inizio 800; operaio addetto a vasti specchi evaporanti; operaio che lavora in tipografia; operaio nel lanificio; All operaio piace alta; Un operaio tessile; Formano un corpo specializzato dell esercito; Il medico specializzato in malattie renali; Un ciclista specializzato nelle volate; Marchio italiano specializzato in cibi esotici; Nuotatore specializzato ; Ciclista specializzato nelle gare su pista fra;

Cerca altre Definizioni