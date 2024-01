La definizione e la soluzione di: Un modello della Volkswagen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: La volkswagen golf vii è un'autovettura che rappresenta la settima serie dell'omonimo modello, presentata al pubblico il 4 settembre 2012 e commercializzata...

Il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto ossia prato appositamente attrezzato, per mezzo di una palla e una serie di ferri e legni. Sebbene da alcuni sia ritenuto uno sport di origine olandese, il paese in cui godette per primo di enorme popolarità e grande tradizione fu la Scozia, dov'è sport nazionale.

Il gioco consiste nel colpire una pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green), mediante una successione di colpi conformi alle regole, tipicamente su più buche da conquistare lungo il percorso. Allo scopo viene utilizzato un certo numero di bastoni da golf, di forma, peso e dimensioni diverse. La vittoria va al golfista che termina le buche stabilite (generalmente 18) con il minor numero di colpi (gara a colpi o stroke play), oppure a quello che abbia vinto il maggior numero di buche (gara a buche o match play).

Popolarissimo soprattutto negli Stati Uniti, Giappone e in Inghilterra, fece parte del programma olimpico nel 1900 e 1904; dopo diversi incontri fra i massimi esponenti dei tornei europei e americani con il Comitato Olimpico per un possibile ritorno del golf all'edizione 2016 dei giochi, il 9 ottobre 2009 il Comitato Olimpico Internazionale stabilì il rientro di tale gioco nel programma olimpico.

Questo sport detiene il primato mondiale, tra tutti gli sport nel mondo, per numero di giocatori praticanti regolarmente iscritti ai relativi sodalizi sportivi: 70.000.000 di giocatori.

Italiano

Sostantivo

golf ( approfondimento) m inv

(sport) sport di origine scozzese che si pratica all'aria aperta lungo un percorso con l'intento di buttare con una mazza una pallina dentro buche prestabilite (abbigliamento) una maglia, un cardigan (per estensione) terreno da golf

Etimologia / Derivazione

(sport) dall’inglese golf che deriva dall’olandese kolf cioè "bastone"

dall’inglese che deriva dall’olandese cioè "bastone" (giacca) dall' inglese golfcoat cioè "giacca da golf"

Citazione

Sinonimi

(abbigliamento) pullover, cardigan

Parole derivate

(sport) minigolf

Alterati

(diminutivo) golfetto, golfino

Iperonimi