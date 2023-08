Vino DOC prodotto in Veneto e Friuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino DOC prodotto in Veneto e Friuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROSECCO

Significato/Curiosita : Vino doc prodotto in veneto e friuli

Frizzante, spumante, o rosato nella tipologia spumante, prodotto in parte del veneto e in friuli venezia giulia. divenuto noto negli anni novanta del novecento... Assunto il marchio docg (montello e colli asolani prosecco, prosecco di conegliano-valdobbiadene). il prosecco è il vino italiano più esportato all'estero.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vino DOC prodotto in Veneto e Friuli : vino; prodotto; veneto; friuli; Gibboso bovino asiatico; Un vino pregiato prodotto in Campania; Località dei castelli romani che dà nome a un vino ; Nome generico dell acquavite di vino ing; vino d Asti DOCG; vino DOCG del frusinate: del Piglio; Un vino pregiato prodotto in Campania; Il prezzo del prodotto ; È prodotto con uve di Nebbiolo; Come un prodotto di tipo domestico e tradizionale; L Amaro prodotto nel materano; Il breve filmato che presenta un prodotto ; Monte veneto ; Fiume del veneto ; L eletto a governare il veneto nel 2010; Con la polenta in un piatto veneto ; Una tipica abitazione rustica del veneto ; Un ottimo vino veneto ; Vitigno a bacca nera molto coltivato in friuli ; Un vino rosso autoctono del friuli ; Il monte più alto del friuli Venezia Giulia; Ospita l aeroporto militare di Codroipo in friuli ; Fu una capitale storica del friuli ; Nativa di certe zone del friuli o dell Alto Adige;

Cerca altre Definizioni