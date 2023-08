Cuoce nel paiolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cuoce nel paiolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLENTA

Significato/Curiosita : Cuoce nel paiolo

E formaggio fresco locale ("formagèla"). si cuoce la polenta (miscela di farina gialla e acqua) nel paiolo ("culdiröö"); si incorporano, servendosi del... (harapash), corsica (pulenta o pulenda), argentina e uruguay (polenta), brasile (polenta), ucraina (culeša), marocco tra le tribù berbere ("tarwasht")... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

