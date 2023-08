Un tubo formato da un foglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tubo formato da un foglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTOLO

Significato/Curiosità : Un tubo formato da un foglio

Un tubo è un elemento cilindrico formato da un foglio o rotolo che viene avvolto intorno a se stesso per creare una struttura cava e rigida. Questo design sfrutta la resistenza e la stabilità del materiale utilizzato, che può variare da carta a plastica o metallo, per creare una forma tubolare. I tubi sono comunemente utilizzati per contenere e trasportare liquidi, gas o solidi, e possono avere diverse dimensioni e spessori a seconda delle necessità. Questa forma è versatile e ampiamente impiegata in una vasta gamma di settori, come l'imballaggio, l'ingegneria civile, l'industria manifatturiera e persino nell'arte e nell'artigianato.

