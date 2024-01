La Soluzione ♚ Scorre in Manciuria

La definizione e la soluzione di: Scorre in Manciuria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Scorre in manciuria: Il suo nome dal fiume amur, che scorre nell'asia sud-orientale e in alcuni tratti fa da confine tra siberia, manciuria e mongolia. è situata nell'est del... Curiosità su: Il suo nome dal fiume amur, che scorre nell'asia sud-orientale e in alcuni tratti fa da confine tra siberia, manciuria e mongolia. è situata nell'est del... L'Amur (in russo , Amúr; in cinese: , pinyin: Heilóng Jiang) è un fiume dell'Asia orientale, fra i maggiori del mondo. Si forma dalla confluenza dei fiumi Šilka e Argun', nella Siberia Orientale, al confine con la Manciuria settentrionale, e raccoglie acque da un bacino idrografico di 1.855.000 km² diviso tra Siberia, Manciuria e Mongolia. Il nome mongolo Khara-Muren e il nome manciù Sahaliyan Ula significano "fiume nero" e similmente il nome cinese Heilóng Jiang significa "fiume del drago nero". Il nome Amur deriverebbe invece dal termine eveno Tamur, che significa "grande fiume".

Lombardo Sostantivo curtell m sing (variante ortografica moderna) (pl.: curtei) coltello ciapà 'l curtell per el manegh: prendere il coltello per il manico Sillabazione cur | tèll Pronuncia IPA: /kur'tl/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate curtelà Alterati (accrescitivo) curtelon, (diminutivo) curtelin, (vezzeggiativo) curtelasc Varianti (variante ortografica classica) cortell Proverbi e modi di dire amur de fradell, amur de curtell : amore di fratello, amore di coltello. Silvio Sganzini, Rosanna Zeli, Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Volume 2, Tip. La Commerciale, 1952, pag. 109.

Altre risposte : amur; scorre; manciuria;