Nell architettura classica è la statua di donna usata come colonna o pilastro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell architettura classica è la statua di donna usata come colonna o pilastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARIATIDE

Significato/Curiosita : Nell architettura classica e la statua di donna usata come colonna o pilastro

Disambiguazione – "colonne" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi colonna (disambigua) o colonne (disambigua). la colonna è un elemento architettonico... Su cariatide wikizionario contiene il lemma di dizionario «cariatide» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cariatide (es) cariatidi, telamoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

