La definizione e la soluzione di: Le insalate multicolori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Spettacolo della scalinata di santa maria del monte trasformata in un tappeto multicolore di fiori; è "la scala infiorata", un disegno formato utilizzando oltre...

Le arti marziali miste (in inglese mixed martial arts, in acronimo MMA) sono uno sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e combattimento a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, judo) e degli sport da combattimento in generale (come lotta libera, grappling, pugilato, kickboxing). Il primo uso documentato del termine "arti marziali miste" fu in una recensione di UFC 1 da parte del critico televisivo Howard Rosenberg nel 1993. Talvolta sono impropriamente chiamate free fight o no holds barred e confuse con il vale tudo dal quale però derivano.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

miste f pl

plurale di mista

Sillabazione

mì | ste

Etimologia / Derivazione

deriva da misto

Sinonimi

(di sostanze) mischiate, miscelate, mescolate, unite, combinate, frammiste

mischiate, miscelate, mescolate, unite, combinate, frammiste ( letterario ) commiste

commiste amalgamate, fuse

(di scuola ecc.) promiscue, eterogenee

promiscue, eterogenee composite, differenziate, variate, variegate, eterogenee, impure

Contrari