Atti di pirateria aerea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atti di pirateria aerea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DIROTTAMENTI

Appropriazione indebita: pirateria informatica, pirateria di contraffazione, pirateria aerea, pirateria stradale, plagio. la parola "pirata" può anche... Il dirottamento dell'achille lauro fu un atto terroristico avvenuto nell'ottobre del 1985, con il sequestro, da parte di un gruppo di terroristi palestinesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

