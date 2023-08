Operatore televisivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operatore televisivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMERAMAN

Significato/Curiosita : Operatore televisivo

Professione nell'ambito della produzione televisiva e cinematografica operatore di telecomunicazioni operatore di telefonia mobile – gestore di una rete... Il cameraman e l'assassino (c'est arrivé près de chez vous) è un film del 1992 diretto da rémy belvaux, andré bonzel e benoît poelvoorde. il mockumentary... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

