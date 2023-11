La definizione e la soluzione di: Si fa al motore nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Controllo del motore a freddo e la rigenerazione del filtro anti-particolato. questa evoluzione dell'iniezione diretta fa ottenere al motore un miglioramento... Il rodaggio è una procedura che viene effettuata per l'adattamento delle parti meccaniche in movimento di una vettura o macchina utensile, che viene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

L albero che sostiene le bielle nel motore a scoppio; Se il motore non lo tiene si spegne; Dare un nuovo assetto; Dare nuovo assetto;

