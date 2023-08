Dispositivo elettrico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RELÈ

Significato/Curiosita : Dispositivo elettrico

Componente elettrico è un dispositivo che per funzionare interagisce con l'energia elettrica e che è utilizzato come componente di un impianto elettrico o come... Il relè (dal francese "relais"; si rimanda alla sezione "caratteristiche" per l'etimologia) è un componente elettrico il cui azionamento avviene mediante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

