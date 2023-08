Una ragazza di classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una ragazza di classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCOLARA

Altra risposta : STUDENTESSA

Significato/Curiosità : Una ragazza di classe

Una ragazza di classe, o scolara, è una giovane studentessa impegnata nel suo percorso educativo. Frequentando le lezioni, partecipando alle attività scolastiche e interagendo con i compagni di classe e gli insegnanti, la ragazza di classe sta costruendo le basi per il suo apprendimento e lo sviluppo personale. Questo periodo di istruzione non solo offre conoscenze accademiche, ma contribuisce anche a sviluppare abilità sociali, pensiero critico e risoluzione dei problemi. La ragazza di classe si impegna nel proprio futuro attraverso l'acquisizione di competenze e la creazione di legami all'interno della comunità scolastica, gettando le fondamenta per il suo percorso di crescita e successo.

Altre risposte alla domanda : Una ragazza di classe : ragazza; classe; Carlo il celebre romanziere di La ragazza di Bube; ragazza milanese; Una ragazza d altri tempi; Una ragazza bruna; Lo indossa la ragazza dipinta da Jan Vermeer; La ragazza torinese; Windisch atleta azzurro di biathlon classe 89; Tu hai una certa paura dei compiti in classe ; Di classe ricercata; La Casale cantante e tutor di canto classe 59; Contraddistingue una parete della classe ; La classe che per Elio Petri va in paradiso;

Cerca altre Definizioni