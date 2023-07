Tratto dell intestino crasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tratto dell intestino crasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'intestino crasso, noto anche come colon, è la parte finale dell'apparato digerente umano. Si estende dal cieco, che è la porzione iniziale dell'intestino crasso, fino al retto. Il colon svolge diverse funzioni importanti nel processo di digestione e nell'eliminazione dei rifiuti del corpo. La sua principale funzione è quella di assorbire acqua e sali minerali dai residui alimentari non digeriti che provengono dall'intestino tenue. Questo processo di assorbimento contribuisce a mantenere l'equilibrio idrico nel corpo. Inoltre, il colon ospita una vasta comunità di batteri benefici, chiamati microbiota intestinale, che svolgono un ruolo chiave nel mantenimento della salute intestinale e nel sostegno del sistema immunitario. Il colon è suddiviso in diverse sezioni: il colon ascendente, il colon trasverso, il colon discendente e il colon sigmoideo. Ogni sezione ha una funzione specifica nel movimento dei rifiuti attraverso l'intestino crasso, fino a quando vengono eliminati dal corpo sotto forma di feci attraverso il retto. L'intestino crasso è un organo vitale per la digestione e la salute generale del corpo umano.

