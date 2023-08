La terra delle Highlands - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La terra delle Highlands. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCOZIA

Significato/Curiosita : La terra delle highlands

Cercando altri significati, vedi highlands (disambigua). le highlands scozzesi (in gaelico scozzese a' ghàidhealtachd, "la terra dei gaeli"; in lingua scozzese... Indicare tutta l'attuale scozia cominciò solo nel basso medioevo. lo stesso argomento in dettaglio: storia della scozia. la scozia ha una superficie di 78... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

