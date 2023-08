I suoi Castelli ci ricordano il Verdicchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi Castelli ci ricordano il Verdicchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IESI

Significato/Curiosita : I suoi castelli ci ricordano il verdicchio

Prodotto il vino verdicchio dei castelli di jesi nelle sue molteplici tipologie: castelli di jesi verdicchio riserva, castelli di jesi verdicchio riserva... Colle di val d'elsa聽路 sovana聽路 santa fiora聽路 spello聽路 contea di carpegna聽路 iesi聽路 osimo聽路 gubbio聽路 matelica聽路 perugia聽路 camerino聽路 recanati聽路 orvieto聽路 terni聽路... Definizione e Soluzione Aggiornata a gioved矛 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I suoi Castelli ci ricordano il Verdicchio : suoi; castelli; ricordano; verdicchio; Ci si preoccupa per i suoi cambiamenti; Non 猫 benvisto dai suoi clienti ma non 猫 il commesso particolarmente insistente; Ha regolato i suoi conti; Fa sentire i suoi stimoli; D脿 ordini ai suoi uomini; I suoi sudditi erano venti; Infesta i castelli abbandonati; Lago dei castelli Romani; I suoi castelli ci ricordano il vino Verdicchio; Due castelli di Versailles; Il ponte degli antichi castelli ; Sulle sue rive si ammirano i pi霉 bei castelli di Francia; I suoi Castelli ci ricordano il vino Verdicchio; Ci ricordano i burattini; Si ricordano il sei gennaio; ricordano i compiti agli studenti; ricordano frate Galdino; Le ricordano gli storici; I suoi Castelli ci ricordano il vino verdicchio ; I suoi Castelli comprendono una zona di verdicchio DOC;

Cerca altre Definizioni