Sovrasta molte fabbriche - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CIMINIERA

Significato/Curiosità : Sovrasta molte fabbriche

Una ciminiera è una struttura verticale, di solito realizzata in mattoni o metallo, progettata per sollevarsi sopra il tetto di un edificio industriale o di una fabbrica. La sua funzione principale è quella di consentire la dispersione in atmosfera dei gas di scarico prodotti dai processi industriali, compresi i fumi e le emissioni chimiche, al fine di evitare l'inquinamento dell'aria all'interno degli edifici e nei dintorni. Le ciminiere sono spesso una vista comune in molte aree industriali, poiché sovrastano le strutture di produzione e rappresentano un'icona dell'industria pesante. Tuttavia, negli ultimi decenni, è cresciuta l'attenzione sulla necessità di ridurre le emissioni inquinanti, spingendo le aziende a implementare tecnologie più pulite e a monitorare attentamente l'impatto ambientale delle loro operazioni industriali.

