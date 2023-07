Lo sono fra loro cani e gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono fra loro cani e gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEMICI

Significato/Curiosità : Lo sono fra loro cani e gatti

I cani e i gatti non sono necessariamente nemici, nonostante l'idea diffusa di una rivalità tra di loro. La relazione tra cani e gatti può variare notevolmente a seconda dell'individuo e dell'esperienza di socializzazione. Molti cani e gatti possono coesistere pacificamente e persino sviluppare un rapporto di amicizia. Tuttavia, è importante riconoscere che i cani e i gatti hanno comportamenti e comunicazioni diverse, e potrebbero essere necessarie precauzioni per garantire una convivenza armoniosa. Una corretta presentazione, l'introduzione graduale e la supervisione possono aiutare a facilitare l'accettazione reciproca. In generale, con una corretta gestione e cura, cani e gatti possono vivere felicemente insieme come compagni domestici.

Altre risposte alla domanda : Lo sono fra loro cani e gatti : sono; loro; cani; gatti; sono duri in ogni lavoro; Lo sono gli spaghi impiegati dai calzolai; Ci sono quelli Ecumenici; sono pregiati gli extravergini; Lo sono i cinque cerchi; sono pari nell alano; loro al singolare; Lo sono coloro che non sanno a che santo votarsi; Esplorò il fiume Omo; Una doloro sa nevralgia; Squadra di calcio campana gialloro ssa; Sono a carico loro i sospetti dell inquirente; Gli Africani di Khartum; Conche vulcani che a imbuto; Indigeni africani di bassa statura; I biscotti toscani che si intingono nel vin santo; Nome della razza cani na del levriero russo rus; Assortimento di piccoli oggetti o pezzi meccani ci; gatti che prendono il nome da un ordine monastico; Il rumore proprio delle fusa dei gatti ; Infiorescenza detta gatti no; Accomuna energy drink e cibo per gatti ; Razza di gatti originaria dell Etiopia; L isola inglese dei gatti senza coda;

Cerca altre Definizioni