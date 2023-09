C è quello cranico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello cranico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAUMA

Significato/Curiosita : C e quello cranico

Simulare il danno a uno o più rami di un nervo cranico. in termini di specifici nuclei del nervo cranico, la porzione mesencefalica del tronco cerebrale... Vittime di un trauma trauma – film di dario argento del 1993 trauma – film di marc evans del 2004 trauma – film di lucio a. rojas del 2017 trauma – serie tv... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

