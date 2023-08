È proverbialmente salda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È proverbialmente salda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROCCIA

Significato/Curiosita : E proverbialmente salda

Sesia, vedi roccia (torrente). disambiguazione – "pietra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pietra (disambigua). una roccia è un aggregato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

