Pay per i pagamenti online: Apple pay è uno strumento di pagamento in mobilità non istantaneo creato da apple inc., che consente di effettuare pagamenti contactless, utilizzando un... Curiosità su: Apple pay è uno strumento di pagamento in mobilità non istantaneo creato da apple inc., che consente di effettuare pagamenti contactless, utilizzando un... PayPal Holdings, Inc. (pron. angloamericana: ['pepæl]; pron. italianizzata: /pei'pal/ o /'peipal/; dall'inglese: pay, "paga" e pal, "amico") è una società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet fondata nel 1999 da Confinity. In Italia offre servizi finanziari ai propri clienti operando quale istituto di credito. È stata acquistata da eBay nel 2002; quest'ultima nel 2014 ha annunciato di voler rendere PayPal una società indipendente entro la metà del 2015. Il proposito è stato portato a termine il 18 luglio 2015.

