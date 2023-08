Il Paese della Sony - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese della Sony. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIAPPONE

Significato/Curiosità : Il Paese della Sony

Il Giappone è spesso chiamato "Il Paese della Sony" a causa dell'incredibile influenza e presenza globale che l'azienda giapponese Sony ha avuto nel settore dell'elettronica di consumo. Fondata nel 1946, Sony è diventata una delle aziende più famose e innovative al mondo, producendo una vasta gamma di prodotti come televisori, telefoni cellulari, fotocamere, console per videogiochi e molto altro. La marca Sony è sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia. Il successo della Sony ha contribuito a fare del Giappone una potenza economica e tecnologica di rilievo nel panorama internazionale.

