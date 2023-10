Il padre di Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il padre di Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PATER

Significato/Curiosita : Il padre di cicerone

Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino: marcus tullius... Progetto di riferimento. il padre nostro (in latino: pater noster; in greco antico: pte µ, páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il padre di Cicerone : padre; cicerone; Si dice rivolgendosi a un padre ; Il padre di Agamennone; Il padre del padre ; Il mitico padre dei Titani; Suo padre è Dante; Il padre di Salomone; Per i cristiani è il padre Onnipotente; Il quarto comandamento: il padre e la madre; La bocca di Livio e cicerone ; Lo parlava cicerone ; Così per Livio e cicerone ; Li spendeva cicerone ; Affinché per cicerone ; Fu maestro di cicerone ; Fece esiliare cicerone ; Andate con cicerone ;

Cerca altre Definizioni