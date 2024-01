La definizione e la soluzione di: L organo ne ha molte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Voce principale: organo a canne. l'organo positivo (chiamato anche semplicemente positivo o organo da camera) è un piccolo organo a canne, dotato di un'unica...

Canne (Cannae in latino, a in greco antico e bizantino) era un'antica città dell'Apulia, che sorgeva a 54 m s.l.m. sopra un'altura posizionata sulla riva destra dell'Ofanto, a 9 km dal mare. Celebre per la famosa battaglia di Canne, oggi nella località chiamata Canne della Battaglia (BT), attualmente si possono trovare resti archeologici di grande interesse, alcuni custoditi anche nel museo presente a Canne. Nei dintorni sono stati inoltre ritrovati i resti di un villaggio apulo (tra cui un menhir) e quelli di una necropoli.

È anche intitolata con nome omonimo la vicina coppia di aree di servizio Sarni sulla autostrada A14.

L'area archeologica si raggiunge dalla strada provinciale 142.

