Fonte d energia elettrica - Cruciverba

La cascata è una fonte di energia idroelettrica che sfrutta la forza del flusso d'acqua per generare elettricità. L'energia potenziale dell'acqua viene trasformata in energia cinetica grazie alla sua caduta dalla parte alta della cascata a quella bassa. Questa energia cinetica viene quindi convertita in energia meccanica utilizzando turbine o ruote idrauliche, che a loro volta alimentano generatori elettrici per produrre energia elettrica. Le cascate possono fornire una fonte di energia rinnovabile e sostenibile, in quanto l'acqua è una risorsa naturale abbondante e il ciclo dell'acqua si rinnova costantemente. Inoltre, l'energia idroelettrica generata dalle cascate non produce emissioni nocive durante il processo di generazione, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale rispetto alle fonti di energia convenzionali.

