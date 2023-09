Combustibile per stufe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combustibile per stufe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHEROSENE

Altra risposta : PELLET - CHEROSENE

Altra risposta: PELLET

Significato/Curiosita : Combustibile per stufe

Determinazione del potere calorifico. il pellet è utilizzato come combustibile per stufe di ultima generazione, in sostituzione dei ceppi di legno. ciò comporta... Ignacy lukasiewicz scoprì il modo di raffinare il cherosene distillato dal meno costoso petrolio. il cherosene era un liquido economico, che soppiantò l'olio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

