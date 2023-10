Cisti sebacea del capo - Cruciverba

Medulloblastoma, rabdomiosarcoma, calcificazione della grande falce,radicolari,, milia e pits palmo-plantari. altre malattie genetiche caratterizzate...

Giulio Natta (Porto Maurizio, 26 febbraio 1903 – Bergamo, 2 maggio 1979) è stato un ingegnere chimico italiano, insignito del premio Nobel per la chimica insieme a Karl Ziegler nel 1963 per "le loro scoperte nel campo della chimica e della tecnologia dei polimeri", in particolare per la messa a punto di catalizzatori capaci di operare sulla stereochimica delle reazioni di polimerizzazione del propilene per la produzione di polipropilene isotattico (polimerizzazioni stereospecifiche).