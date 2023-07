Un Anna della canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Anna della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OXA

Significato/Curiosità : Un Anna della canzone

Anna Oxa è una cantante italiana iconica con una carriera di successo che si estende per decenni. Nata il 28 aprile 1961, è conosciuta per la sua voce potente e versatile, capace di trasmettere emozioni intense attraverso le sue interpretazioni. Anna ha partecipato al Festival di Sanremo numerose volte, ottenendo anche la vittoria nel 1989 con il brano "Ti lascerò". La sua discografia include una vasta gamma di generi musicali, dalla musica pop al rock, dal jazz alla musica leggera. Con la sua presenza scenica carismatica e la sua voce inconfondibile, Anna Oxa rimane una delle più grandi icone della musica italiana.

Altre risposte alla domanda : Un Anna della canzone : anna; della; canzone; La condanna del carcere a vita; Sono disegnati sui metró per Gianna Nannini; Estendere anna cquare; Appanna lo specchio; Iniziali di Canna vacciuolo lo chef; Si ottiene distillando la canna da zucchero grezza; Il preludio della fine; Il più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umani; Ioseliani il regista de I favoriti della luna; Pigmenti che determinano il colore della pelle; Enrico giornalista sportivo della televisione; Le remore della burocrazia; soli canzone dei Pooh; Il Fogli della canzone iniziali; Una canzone a Tolosa fra; Una canzone di Ligabue: Tra palco e; La Dion della canzone ; Cucurrucucù famosissima canzone messicana;

Cerca altre Definizioni