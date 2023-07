All inizio dell agenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All inizio dell agenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AG

Significato/Curiosita : All inizio dell agenda

Sono conosciuti anche come agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo trasformare il nostro mondo. l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile... Italiano ag – targa automobilistica di agrigento (italia) ag – aviazione generale ag – simbolo chimico dell'argento ag – abbreviazione di antigene ag – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

