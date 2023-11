La definizione e la soluzione di: Quello più abbondante dell idrogeno è il prozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOTOPO

Significato/Curiosita : Quello piu abbondante dell idrogeno e il prozio

Un isotopo, dal greco ἴσος (ìsos, "stesso") e τόπος (tópos, "posto"), è un atomo, di un qualunque elemento chimico, che mantiene lo stesso numero atomico (Z) ma differente numero di massa (A) e perciò differente massa atomica (M). La differenza nel numero di massa è dovuta al differente numero di neutroni che possono essere presenti nel nucleo di atomi appartenenti ad uno stesso elemento chimico, atomi cioè aventi lo stesso numero atomico.

