La prima parte della Sagra della primavera di Stravinskij

Soluzione 21 lettere : L ADORAZIONE DELLA TERRA

la sagra della primavera (titolo originale francese le sacre du printemps, in russo ) è un balletto con musica del compositore russo igor'... L'adorazione eucaristica è una forma di preghiera della Chiesa cattolica durante la quale il pane consacrato nell'eucaristia viene esposto ai fedeli, solitamente mediante l'uso dell'ostensorio, ed adorato.

