Colpiscono l orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpiscono l orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OTITI

Significato/Curiosita : Colpiscono l orecchio

Medico: leggi le avvertenze. l'otalgia è un dolore dell'orecchio legato a patologie che colpiscono altri apparati: il dolore derivato da alterazione auricolare... Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Colpiscono l orecchio : colpiscono; orecchio; colpiscono i corridori scorretti; colpiscono il sangue; Li colpiscono i buoni tiratori; Spesso gli atti vandalici li colpiscono in un auto; Se colpiscono dovrebbero far vendere; colpiscono le articolazioni; Strumento medico per indagare l orecchio ; Delicata membrana dell orecchio ; Infermità dell orecchio ; Cura le malattie dell orecchio ; È più che duro d orecchio ; Una parte dell orecchio interno;

Cerca altre Definizioni