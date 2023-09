Tumore benigno originato da tessuto ghiandolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tumore benigno originato da tessuto ghiandolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADENOMA

Significato/Curiosità : Tumore benigno originato da tessuto ghiandolare

Un adenoma è un tipo di tumore benigno che si sviluppa dai tessuti ghiandolari del corpo. Gli adenomi possono verificarsi in varie parti del corpo, compresi il colon, la prostata, la mammella e le ghiandole surrenali, tra gli altri. Questi tumori sono costituiti da cellule ghiandolari anormali che crescono in modo non controllato, ma a differenza dei tumori maligni (cancro), gli adenomi non si diffondono ad altre parti del corpo. Tuttavia, in alcuni casi, gli adenomi possono causare problemi a causa della loro crescita eccessiva o della pressione esercitata sui tessuti circostanti. La rimozione chirurgica dell'adenoma è spesso raccomandata per evitare complicazioni. Gli adenomi possono essere scoperti mediante esami diagnostici come la colonscopia o la mammografia.

Altre risposte alla domanda : Tumore benigno originato da tessuto ghiandolare : tumore; benigno; originato; tessuto; ghiandolare; tumore che se benigno è una cisti dermoide; tumore maligno di origine epiteliale; tumore che può essere di Hodgkin o non Hodgkin; Il tumore meno nefasto; tumore cutaneo che ha origine da un neo; Tumore che se benigno è una cisti dermoide; Robusto tessuto per blue jeans e tute da lavoro; Intrecciata con l ordito forma il tessuto ; Un tessuto per rivestimenti; Il tessuto allo stato grezzo; Il tessuto dei kilt; Un morbido tessuto di lana; Organo importante del sistema ghiandolare ; Tessuto ghiandolare , sensoriale o di rivestimento; Organo ghiandolare ... grande nei coraggiosi;

Cerca altre Definizioni