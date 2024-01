La definizione e la soluzione di: Invasero più volte l Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Dell'impero carolingio (887) i territori del regnum italiae finirono in una sorta di anarchia feudale: tra l'888 e il 924 il titolo di re, al quale tuttavia...

Barbaro (in greco antico: ßßa, bárbaros, passato in latino come barbarus) è la parola onomatopeica con cui gli antichi greci indicavano gli stranieri (letteralmente i "balbuzienti"), cioè coloro che non parlavano greco, e quindi non erano di cultura greca.

Il termine latino barbarus significava invece "straniero" ovvero estraneo alla mentalità greco-romana. Questa accezione si diffuse ampiamente nel contesto politico-sociale dei conflitti del III-IV secolo. Nei testi latini il termine “barbarus” è spesso accompagnato da aggettivi come “ferus” (violento) e “iracundus” (iracondo), che definiscono il significato negativo della parola originaria.

Il concetto, con nomi differenti, è stato usato in diverse culture anche precedenti quella greca.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

barbari m pl

plurale di barbaro

Sillabazione

bàr | ba | ri

Etimologia / Derivazione

deriva da barbaro

Sinonimi

(nell’antica Grecia) stranieri, forestieri

stranieri, forestieri ( per estensione ) arretrati, primitivi, selvaggi, bruti

arretrati, primitivi, selvaggi, bruti (di popolazioni) barbarici

barbarici ( per estensione ) rozzi, incivili, incolti

rozzi, incivili, incolti ( per estensione ) feroci, crudeli, violenti, spietati, bestiali, efferati, brutali, atroci, disumani, inumani

feroci, crudeli, violenti, spietati, bestiali, efferati, brutali, atroci, disumani, inumani (senso figurato) vandali

Contrari

( per estensione ) civili, colti, fini, raffinati, evoluti

civili, colti, fini, raffinati, evoluti buoni, comprensivi

Proverbi e modi di dire