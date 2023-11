La definizione e la soluzione di: Insaporire le vivande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALARE

Significato/Curiosita : Insaporire le vivande

Infine in una salsa speziata. lo scopo, oltre quello di insaporire le vivande era quello di seguire le indicazioni di galeno secondo il quale «i cibi ben cucinati... Infine in una salsa speziata. lo scopo, oltre quello diera quello di seguireindicazioni di galeno secondo il quale «i cibi ben cucinati... Il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente in ambito di rapporto di lavoro subordinato o assimilabile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

