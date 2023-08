La concerta l allenatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La concerta l allenatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TATTICA

Significato/Curiosita : La concerta l allenatore

Direttore sportivo josep guardiola - allenatore rodolfo borrell - allenatore in seconda carlo vicens - assistente allenatore lorenzo buenaventura - preparatore... Significati, vedi tattica (disambigua). una tattica è un metodo utilizzato per conseguire degli obiettivi. concettualmente si può parlare di tattica in vari campi:...