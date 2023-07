Unità di misura per bombe nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura per bombe nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHILOTON

Altra risposta : CHILOTONE

Il termine "chiloton" è un'unità di misura utilizzata per descrivere la potenza esplosiva delle bombe nucleari. Un chiloton corrisponde a un milione di tonnellate di tritolo equivalente, ovvero all'energia rilasciata dall'esplosione di un milione di tonnellate di tritolo. Questa misura viene utilizzata per quantificare la capacità distruttiva delle armi nucleari, in particolare per valutare l'impatto e l'effetto di un'esplosione nucleare. Ad esempio, una bomba nucleare di 10 chilotoni sarebbe in grado di rilasciare un'energia equivalente a dieci milioni di tonnellate di tritolo. Questa unità di misura aiuta a comprendere la vastità e la devastazione che può essere causata da un'arma nucleare.

