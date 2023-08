Quella del presidente della Repubblica è il Quirinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del presidente della Repubblica è il Quirinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RESIDENZA

Significato/Curiosita : Quella del presidente della repubblica e il quirinale

presidente della repubblica italiana. dalla nascita della repubblica italiana, si sono susseguiti dodici presidenti della repubblica. a norma della costituzione... Contengono il titolo. residenza – in diritto, indica un luogo nel quale una persona abbia stabilito la propria dimora abituale residenza divina – concetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

