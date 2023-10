È fatto di tanti vip - Cruciverba

Press italian, 28 dicembre 2022. url consultato il 28 dicembre 2022.al grand prix corallo 2010, su sassari news. ^ occidente solitario, su...

Il termine jet set è stato coniato in ambito giornalistico negli anni cinquanta per descrivere un gruppo sociale elitario e internazionale costituito da persone appartenenti a classi sociali influenti e agiate, che organizzavano e partecipavano ad attività sociali di vario tipo in tutto il mondo (rapporti mondani, incontri d'affari, o simili), anche in località difficilmente raggiungibili da persone comuni.