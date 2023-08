Dànno valore agli assegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dànno valore agli assegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIRME

Significato/Curiosita : Danno valore agli assegni

Ed agli effetti conseguiti, possono essere assegnate quattro diversi tipi di ricompensa: medaglia d'oro al valor civile medaglia d'argento al valor civile... Convenzioni di wikipedia. una raccolta firme, o raccolta di firme, è un'operazione in cui un gruppo di cittadini raccoglie firme autografe per presentare una petizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

