Altro nome delle cozze - Cruciverba

Un altro nome per le cozze è "mitili". Le cozze sono molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia delle mitilidi e sono noti anche come mitili o mitili blu. Il termine "mitili" è spesso utilizzato per riferirsi a questi molluschi in alcune regioni geografiche, specialmente in Italia. I mitili sono caratterizzati da gusci duri e allungati, di solito di colore blu-nero o marrone scuro. Vivono attaccati a rocce, banchine o strutture sommerse nelle acque marine costiere. Sono molto apprezzati per il loro sapore delicato e vengono consumati in molti paesi come piatto di pesce prelibato. Sia il termine "cozze" che "mitili" vengono utilizzati in diversi contesti, ma entrambi si riferiscono allo stesso tipo di mollusco bivalve. Quindi, quando senti parlare di cozze o mitili, in genere si fa riferimento allo stesso alimento.

