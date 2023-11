La definizione e la soluzione di: La Venosta è percorsa dall Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAL

Significato/Curiosita : La venosta e percorsa dall adige

la val venosta (vinschgau, vintschgau o vinstgau in tedesco, val venuesta in ladino; vnuost o venösta in romancio nella sua variante della val di sole)[senza fonte]... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La Venosta è percorsa dall Adige : venosta; percorsa; dall; adige; Percorre la Val venosta ; Passo della vai venosta ; _ venosta : è percorsa dall Adige; Centro della Val venosta ; La venosta si trova in Alto Adige; Una zona della Francia percorsa dalla Loira; L infrastruttura percorsa dai treni; È percorsa dal Volga; La zona toscana percorsa dal Serchio; Dà nome alla valle percorsa dalla Dora Riparia; Di solito è percorsa da un fiume; Un missile lanciato dall alto; Venne scacciata dall Olimpo; Ci dividono dall Austria; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico; Tolto dall oblio; Scacciò Adamo ed Eva dall Eden; La pittoresca zona dell Alto adige con Ortisei; Una città del Trentino-Alto adige ; Precede adige ; Sono separate in Alto adige ; In Alto adige e nelle Marche; Le sponde del adige ;

Cerca altre Definizioni