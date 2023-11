La definizione e la soluzione di: Un trafficato canale tra due oceani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PANAMA

Significato/Curiosita : Un trafficato canale tra due oceani

Sono scogliere che si affacciano sul canale della manica, sulla costa inglese. il punto più stretto del canale si trova a south foreland a 6 chilometri... Panama (pron. /'panama/; desuete le grafie Panamá e Panamà, che si rifacevano alla pronuncia in spagnolo: Panamá /pana'ma/), ufficialmente Repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

