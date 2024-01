La definizione e la soluzione di: Il tarlo dell innamorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La gelosia (dal latino zelosus, aggettivo di zelus passando per il greco o (zelos), zelo, emulazione, brama, desiderio) è un pensiero o sentimento di insicurezza, paura e preoccupazione per una relativa mancanza di beni o di sicurezza, che può consistere in una o più emozioni come rabbia, risentimento, inadeguatezza o impotenza. Assume nel tempo il significato di timore che un rivale ottenga l'affetto di qualcuno a noi caro. A volte si confonde con l'invidia.

La gelosia è una tipica esperienza nei rapporti umani, ed è stata osservata in bambini di appena cinque mesi. Alcuni ricercatori sostengono che la gelosia è presente in tutte le culture. Tuttavia, altri affermano che la gelosia è un'emozione specifica della cultura.

La gelosia può essere sospetta o reattiva, ed è spesso rafforzata come una serie di emozioni particolarmente forti e costruita come un'esperienza umana universale.

Italiano

Sostantivo

gelosia ( approfondimento) f sing (pl.: gelosie)

(psicologia) timore di essere tradito dalla persona amata; con di si specifica tanto l'oggetto dell'amore quanto il rivale essere in gelosia della persona amata

essere in gelosia degli amici della persona amata che è attaccato alle proprie cose e quindi le tratta con molta cura essere geloso della propria auto (regionale) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (architettura) serramento di finestra a stecche incrociate (spregiativo) opposta all'ammirazione è difetto di chi, perché nota vagamente la superiorità di qualcuno e non sopportando la propria condizione di "escluso/a", cerca crudelmente di fare soffrire ma fingendo di curarsi del bene di questi per gelosia , ahimè... si può giungere a causare anche la morte

Sillabazione

ge | lo | sìa

Pronuncia

IPA: /del'zja/

Etimologia / Derivazione

dal greco o (zelos) ovvero emulazione, brama, desiderio. Assume nel tempo il significato del timore di perdere o non ottenere un bene o un affetto che al contrario entra in possesso di qualcun altro

Citazione

Sinonimi

sospetto, dubbio, diffidenza, timore, incertezza, insicurezza, tormento, assillo, rovello

invidia, rabbia, risentimento, astio, rivalità, competizione, antagonismo, acredine

cura, scrupolo, premura, zelo, sollecitudine, accuratezza, attenzione, precisione, diligenza

Contrari

fiducia

trascuratezza, superficialità, negligenza

noncuranza, disinteresse

Termini correlati

gelosamente, gelososo, ingelosito, zelante, zelo

Proverbi e modi di dire