Sostanze proteiche come la pepsina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze proteiche come la pepsina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ENZIMI

Le sostanze proteiche come la pepsina e gli enzimi sono molecole biologiche fondamentali per il corretto funzionamento dei processi digestivi e metabolici nel corpo umano. La pepsina è un enzima prodotto nello stomaco e svolge un ruolo chiave nella digestione delle proteine, scindendole in peptidi più piccoli. Gli enzimi, invece, sono proteine che catalizzano reazioni chimiche specifiche nel corpo, accelerando i processi biochimici che altrimenti richiederebbero tempi più lunghi. Queste sostanze proteiche svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'assorbimento e l'utilizzo efficiente dei nutrienti da parte dell'organismo, contribuendo alla salute e al benessere generale.

Altre risposte alla domanda : Sostanze proteiche come la pepsina : sostanze; proteiche; come; pepsina; Suffisso per sostanze proteiche; Un suffisso da sostanze chimiche; sostanze per gli integratori alimentari; sostanze che levigano; Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide; Emettere sostanze delle ghiandole; Suffisso per sostanze proteiche ; La zona sarda con Macome r; Una faccina come :; Un giorno pari come è scritto sul datario; Rigata come la iena; come le fiamme domate; Diffuse come monete; Le trasforma la pepsina ; Sostanze come la pepsina ; La ptialina e la pepsina ; I composti come pepsina e ptialina;

